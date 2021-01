Počet prvých žiadostí o podporu v USA klesol viac, než sa čakalo

Washington 28. januára (TASR) - Počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti v Spojených štátoch minulý týždeň klesol, aj naďalej sa však drží na vysokej úrovni. Dôvodom je pokračujúca pandémia nového koronavírusu, ktorá bráni rýchlejšiemu zotavovaniu ekonomiky a pracovného trhu.



Ako vo štvrtok informovalo americké ministerstvo práce, počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti dosiahol za týždeň do 23. januára 847.000. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom to predstavuje pokles o 67.000 žiadostí. To znamená pokles počtu žiadostí druhý týždeň po sebe po tom, ako v týždni končiacom sa 9. januára dosiahol 4-mesačné maximum na úrovni 927.000.



Údaje sú o niečo lepšie, než očakávali ekonómovia, ktorí počítali s miernejším poklesom. Predpokladali, že počet prvých žiadostí dosiahne za minulý týždeň 875.000, pričom vychádzali z pôvodných údajov za predchádzajúci týždeň, a to na úrovni 900.000.



Napriek výraznejšiemu než očakávanému poklesu sú však počty ľudí žiadajúcich v USA o podporu v nezamestnanosti stále vysoké. Pred výrazným nástupom epidémie v Spojených štátoch v marci minulého roka týždenné žiadosti o podporu v nezamestnanosti nikdy neprekročili hranicu 700.000.