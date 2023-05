Počet prvých žiadostí o podporu v USA výrazne klesol

Washington 18. mája (TASR) - Počet Američanov, ktorí prvýkrát požiadali o podporu v nezamestnanosti, minulý týždeň klesol, pričom pokles bol podstatne výraznejší, než sa čakalo. To naznačuje, že americký trh práce zostáva naďalej napätý. Informovali o tom agentúra Reuters a portál RTTNews, ktoré zverejnili najnovšie údaje amerického ministerstva práce.



Počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti dosiahol v USA v týždni do 13. mája 242.000. Oproti predchádzajúcemu týždňu, za ktorý boli údaje potvrdené na pôvodnej úrovni, to znamená pokles o 22.000 žiadostí.



Údaje za minulý týždeň predstavujú omnoho výraznejší pokles, než sa čakalo. Analytici síce s poklesom počítali, očakávali však, že počet prvých žiadostí o podporu klesne z 264.000 iba na 254.000. Výrazný pokles nasledoval po týždni (do 6. mája), v ktorom počet prvých žiadostí o podporu dosiahol najvyššiu úroveň od konca októbra 2021.



Pokles zaznamenal aj 4-týždňový priemer žiadostí, ktorý je presnejším ukazovateľom, keďže nepodlieha takým výkyvom ako týždenné údaje. Štvortýždňový priemer dosiahol v týždni do 13. mája 244.250 žiadostí, čo v porovnaní s predchádzajúcim týždňom predstavuje pokles o 1000 žiadostí.