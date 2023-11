Počet prvých žiadostí o podporu v USA zaznamenal mierny rast

Washington 30. novembra (TASR) - Počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA zaznamenal minulý týždeň rast, rozsah rastu však nebol taký výrazný, ako očakávali analytici. Poukázali na to najnovšie údaje amerického ministerstva práce, ktoré zverejnili agentúra Reuters a portál RTTNews.



Počet Američanov, ktorí prvýkrát požiadali o podporu v nezamestnanosti, dosiahol v týždni do 25. novembra 218.000. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom, za ktorý boli údaje revidované mierne smerom nahor, to znamená rast o 7000 žiadostí.



Analytici počítali s rastom na 220.000 až 226.000 prvých žiadostí. Vychádzali pritom z pôvodne udávaných 209.000 žiadostí za týždeň do 18. novembra. Údaje čiastočne ovplyvnil aj fakt, že v minulom týždni bol v USA sviatok Dňa vďakyvzdania a v období sviatkov bývajú údaje o vývoji na pracovnom trhu plné výkyvov.



Ministerstvo práce zároveň uviedlo, že štvortýždňový kĺzavý priemer žiadostí, ktorý je lepším ukazovateľom vývoja na trhu, pretože nepodlieha takým výkyvom ako týždenné údaje, zaznamenal mierny pokles. Dosiahol 220.000, čo v porovnaní s predchádzajúcim týždňom predstavuje pokles o 500 žiadostí.



Počet ľudí, ktorí poberali dávky aj po prvom týždni, vzrástol za sedem dní do 18. novembra o 86.000 na 1,927 milióna. Ukazovateľ takzvaných pokračujúcich žiadostí sa tak vrátil k rastu po tom, ako v týždni do 11. novembra nečakane klesol. Dovtedy zaznamenával od polovice septembra systematický rast.