Počet prvých žiadostí o podporu v USA výrazne vzrástol

Washington 28. decembra (TASR) - Počet Američanov, ktorí prvýkrát požiadali o podporu v nezamestnanosti, minulý týždeň vzrástol, pričom rast bol výraznejší, než sa očakávalo. Uviedlo to vo štvrtok americké ministerstvo práce. Informoval o tom server RTTNews.



Počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti dosiahol v týždni do 23. decembra 218.000. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom, za ktorý boli údaje revidované mierne smerom nahor, to znamená rast o 12.000 žiadostí. Ekonómovia očakávali, že počet prvých žiadostí sa zvýši iba na 210.000, pričom vychádzali z pôvodných údajov za predchádzajúci týždeň na úrovni 205.000 žiadostí.



Ministerstvo práce zároveň zverejnilo údaje o vývoji 4-týždňového kĺzavého priemeru prvých žiadostí. To je presnejší ukazovateľ, keďže nepodlieha takým výkyvom ako týždenné údaje. Ministerstvo oznámilo, že 4-týždňový priemer dosiahol 212.000 žiadostí, čo v porovnaní s predchádzajúcim týždňom predstavuje pokles o 250 žiadostí.



Trhy momentálne vyčkávajú na omnoho sledovanejšie údaje o vývoji na americkom pracovnom trhu za mesiac december. Tie zverejní ministerstvo práce v piatok 5. januára.