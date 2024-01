Počet prvých žiadostí o podporu v USA vzrástol viac, než sa čakalo

Washington 25. januára (TASR) - Počet Američanov, ktorí prvýkrát požiadali o podporu v nezamestnanosti, sa minulý týždeň zvýšil, pričom počet žiadostí prekonal očakávania. Informoval o tom portál RTTNews, ktorý zverejnil najnovšie údaje amerického ministerstva práce.



Ministerstvo vo štvrtok oznámilo, že počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti dosiahol v týždni do 20. januára 214.000. To je o 25.000 viac než v predchádzajúcom týždni do 13. januára, za ktorý boli údaje revidované smerom nahor.



Analytici očakávali, že počet prvých žiadostí o podporu vzrastie na 200.000. Vychádzali pritom z pôvodných údajov za týždeň do 13. januára, za ktorý bol uvádzaný počet prvých žiadostí na úrovni 187.000.



Avšak 4-týždňový priemer nových žiadostí, ktorý je presnejším ukazovateľom vývoja na trhu práce, pretože nepodlieha takým výkyvom ako týždenné údaje, pokračoval v poklese. V minulom týždni vykázal 202.250 žiadostí. Oproti predchádzajúcemu týždňu, za ktorý boli údaje revidované smerom nahor, to znamená pokles o 1500 žiadostí. Údaje za predchádzajúci týždeň boli upravené na 203.750 žiadostí, zatiaľ čo pôvodne ministerstvo uvádzalo 203.250 prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti.