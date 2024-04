Počet prvých žiadostí o podporu v USA zotrval na pôvodnej úrovni

Washington 18. apríla (TASR) - Počet Američanov, ktorí v minulom týždni požiadali o podporu v nezamestnanosti, sa oproti predchádzajúcemu týždňu nemenil. Za stagnáciou je však fakt, že údaje za predchádzajúci týždeň boli revidované smerom nahor. Uviedlo to vo štvrtok americké ministerstvo práce, ktorého údaje zverejnil portál RTTNews.



Počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti dosiahol v týždni do 13. apríla 212.000. To je rovnaký počet ako v predchádzajúcom týždni, za ktorý však bol počet prvých žiadostí zvýšený o 1000.



Najnovšie údaje sú zároveň lepšie, než sa čakalo. Analytici, ktorí vychádzali z pôvodne 211.000 žiadostí za týždeň do 6. apríla, počítali so zvýšením počtu prvých žiadostí o podporu v minulom týždni na 215.000.



V porovnaní s predchádzajúcim týždňom sa nemenili ani údaje 4-týždňového priemeru žiadostí. Ten je presnejším ukazovateľom, keďže nepodlieha takým výkyvom ako týždenné údaje. Štvortýždňový priemer žiadostí dosiahol za minulý týždeň 214.500, čo je rovnaká hodnota ako za týždeň do 6. apríla, za ktorý však boli údaje revidované nahor o 250 žiadostí.