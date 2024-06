Počet prvých žiadostí o podporu v USA výrazne vzrástol

Washington 6. júna (TASR) - Počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA zaznamenal za minulý týždeň rast, a to výraznejší, než sa očakávalo. Napriek tomu aj horšie než očakávané údaje stále znamenajú solídny trh práce, ktorý by mal pokračovať v podpore ekonomiky. Uviedlo to vo štvrtok americké ministerstvo práce, ktoré zároveň revidovalo smerom nahor aj údaje o počte prvých žiadostí za predchádzajúci týždeň. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a portálu RTTNews.



Počet prvých žiadostí Američanov o podporu v nezamestnanosti dosiahol v týždni do 1. júna 229.000. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom to predstavuje zvýšenie o 8000. Údaje prekonali odhady analytikov oslovených agentúrou Reuters, ktorí počítali s rastom počtu prvých žiadostí na 220.000, pričom vychádzali z pôvodných údajov za týždeň do 25. mája, ktoré uvádzali počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti na úrovni 219.000.



Aj po výraznejšom než očakávanom raste počtu žiadostí je americký pracovný trh stále dostatočne zdravý. Navyše, 4-týždňový priemer žiadostí, ktorý je presnejším ukazovateľom vývoja na trhu práce, pretože nepodlieha takým výkyvom ako týždenné údaje, zaznamenal pokles. Za minulý týždeň dosiahol 222.250 žiadostí, čo oproti predchádzajúcemu týždňu predstavuje pokles o 750 žiadostí.



Trhy momentálne čakajú na kľúčovú správu ministerstva o vývoji na americkom pracovnom trhu za mesiac máj. Tá zahrnuje tvorbu pracovných miest v súkromnom aj vo verejnom sektore. Ministerstvo by správu o vývoji na trhu práce malo zverejniť v piatok 7. júna a ekonómovia oslovení agentúrou Reuters odhadujú, že oznámi vytvorenie celkovo 185.000 nových pracovných miest. Miera nezamestnanosti by mala zotrvať na nezmenenej úrovni 3,9 %.