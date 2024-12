Počet prvých žiadostí o podporu v USA nečakane klesol

Washington 26. decembra (TASR) - Počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA zaznamenal v minulom týždni nečakaný pokles. Poukázali na to vo štvrtok zverejnené údaje amerického ministerstva práce. Informovali o tom agentúra Reuters a server RTTNews.



Ministerstvo uviedlo, že počet Američanov, ktorí prvýkrát požiadali o podporu v nezamestnanosti, dosiahol za týždeň do 21. decembra 219.000. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom, za ktorý sa údaje nerevidovali, to predstavuje pokles o 1000 žiadostí. Ekonómovia pritom očakávali rast počtu žiadostí o podporu na 224.000.



Naopak, štvortýždňový priemer počtu nových žiadostí, ktorý je presnejším ukazovateľom vývoja na trhu práce, pretože nepodlieha takým výkyvom ako týždenné údaje, zaznamenal za ostatný týždeň rast. Zvýšil sa o 1000 na 226.500 žiadostí.