Počet prvých žiadostí o podporu v USA sa udržal na stabilnej úrovni

Washington 15. mája (TASR) - Počet Američanov, ktorí prvýkrát požiadali o podporu v nezamestnanosti, sa v minulom týždni udržal na stabilnej úrovni. Avšak pracovné príležitosti pre tých, ktorí sú bez práce, postupne klesajú, keďže ekonomická neistota v dôsledku americkej obchodnej politiky odrádza firmy od prijímania väčšieho počtu nových zamestnancov. Informovali o tom agentúra Reuters a portál RTTNews, ktoré zverejnili údaje amerického ministerstva práce.



Počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA dosiahol v týždni do 10. mája 229.000. To je rovnaký počet ako v predchádzajúcom týždni, za ktorý boli údaje revidované mierne smerom nahor. Ministerstvo pôvodne za týždeň do 3. mája udávalo počet prvých žiadostí na úrovni 228.000.



Zvýšil sa však 4-týždňový priemer žiadostí. Ten je presnejším ukazovateľom, pretože nepodlieha takým výkyvom ako týždenné údaje. Tento ukazovateľ vzrástol v týždni do 10. mája na 230.500 žiadostí z nahor revidovaných 227.250 žiadostí v predchádzajúcom týždni. Pôvodne bol za týždeň do 3. mája udávaný 4-týždňový priemer žiadostí na úrovni 227.000.



Americký trh práce je síce naďalej stabilný a údaje o počte prvých žiadostí o podporu potvrdzujú, že firmy si zatiaľ svojich zamestnancov držia. Na druhej strane však príliš neprijímajú nových ľudí, čo je dôsledok nevyspytateľnej obchodnej politiky amerického prezidenta Donalda Trumpa a z nej vyplývajúcej ekonomickej neistoty. Tá spôsobila, že mnohé veľké spoločnosti v USA, od aerolínií až po automobilky, rušia celoročné výhľady hospodárenia.