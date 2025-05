Počet prvých žiadostí o podporu v USA minulý týždeň mierne klesol

Washington 22. mája (TASR) - Počet Američanov, ktorí v minulom týždni požiadali o podporu v nezamestnanosti, nečakane klesol, aj keď len mierne. Trh práce tak zostáva vo všeobecnosti zdravý, pričom firmy si naďalej držia zamestnancov napriek rastúcej ekonomickej neistote v súvislosti s obchodnou politikou USA. Ukázali to vo štvrtok údaje amerického ministerstva práce. TASR o tom informuje na základe správ agentúry AP a portálu RTTNews.



Podľa ministerstva sa počet nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA za týždeň do 17. mája znížil o 2000 na 227.000 z nerevidovaných 229.000 v predchádzajúcom týždni. Ekonómovia pritom očakávali, že počet žiadostí o podporu v nezamestnanosti vzrastie na 230.000. Štvortýždňový priemer nových žiadostí, ktorý je presnejším ukazovateľom vývoja na trhu práce, pretože nepodlieha takým výkyvom ako týždenné údaje, v sledovanom období stúpol o 1000 na 231.500.



Ministerstvo práce zároveň uviedlo, že počet ľudí, ktorí poberajú sociálne dávky aj po prvom týždni, sa za sedem dní do 10. mája zvýšil o 36.000 na 1,9 milióna osôb. Počet žiadostí o podporu v nezamestnanosti, ktorý je ukazovateľom prepúšťania v danom týždni, sa považuje za „zdravý“, keď sa pohybuje v rozsahu 200.000 až 250.000.