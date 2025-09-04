< sekcia Ekonomika
Počet prvých žiadostí o podporu v USA vzrástol
Rast zaznamenal aj štvortýždňový priemer žiadostí.
Autor TASR
Washington 4. septembra (TASR) - Počet Američanov, ktorí podali prvé žiadosti o podporu v nezamestnanosti, zaznamenal minulý týždeň rast, pričom rozsah rastu prekonal očakávania. Údaje amerického ministerstva práce zverejnili agentúra AP a portál RTTNews.
Počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA bol v týždni do 30. augusta 237.000. Oproti predchádzajúcemu týždňu to predstavuje zvýšenie o 8000. Číslo je vyššie aj v porovnaní s odhadmi ekonómov. Tí očakávali, že počet prvých žiadostí o podporu bude za daný týždeň 230.000 až 231.000.
Rast zaznamenal aj štvortýždňový priemer žiadostí. To je presnejší údaj, keďže nepodlieha takým výkyvom ako týždenné údaje. Štvortýždňový priemer žiadostí dosiahol za minulý týždeň hodnotu 231.000, čo v porovnaní s predchádzajúcim týždňom znamená rast o 2500 žiadostí.
Trhy momentálne čakajú na správu amerického ministerstva práce o tvorbe pracovných miest a vývoji nezamestnanosti v USA za mesiac august. Odhadujú, že miera nezamestnanosti mierne vzrástla, zo 4,2 % v júli na 4,3 %.
