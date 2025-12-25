< sekcia Ekonomika
Počet prvých žiadostí o podporu v USA klesol výraznejšie
Tempo prijímania nových ľudí do práce je totiž stále slabé.
Autor TASR
Washington 25. decembra (TASR) - Počet Američanov, ktorí podali prvýkrát žiadosť o podporu v nezamestnanosti, zaznamenal v minulom týždni nečakane výrazný pokles. Napriek tomu sa však očakáva, že nezamestnanosť zotrvá v decembri na vysokej úrovni. Informovali o tom agentúra Reuters a portál RTTNews.
Americké ministerstvo práce uviedlo, že počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti klesol v týždni do 20. decembra o 10.000 na 214.000. Ekonómovia pritom očakávali pokles iba na 223.000 žiadostí. Ministerstvo zverejnilo údaje v stredu 24. decembra, teda o deň skôr ako zvyčajne, keďže v USA sa 25. decembra začínajú vianočné sviatky.
Údaje o prvých žiadostiach signalizujú slabší rozsah prepúšťania v amerických podnikoch, avšak nezamestnanosť sa v decembri pravdepodobne udrží na vysokej hodnote. Tempo prijímania nových ľudí do práce je totiž stále slabé.
Minulý týždeň štatistici amerického ministerstva práce oznámili vývoj situácie na domácom pracovnom trhu za november a ich správa ukázala, že miera nezamestnanosti dosiahla 4,6 %. To je najvyššia nezamestnanosť v USA od septembra 2021, v ktorom predstavovala 4,7 %.
Klesol aj 4-týždňový priemer nových žiadostí, ktorý je presnejším ukazovateľom vývoja na trhu práce, keďže nepodlieha takým výkyvom ako týždenné údaje. Predstavoval 216.750 žiadostí, čo oproti predchádzajúcemu týždňu znamená pokles o 750 žiadostí.
