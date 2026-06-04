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Počet prvých žiadostí o podporu v USA vzrástol, prekonal očakávania
Počet prvých žiadostí o podporu upravených o sezónne vplyvy dosiahol v týždni do 30. mája 225.000.
Autor TASR
Washington 4. júna (TASR) - Počet Američanov, ktorí prvýkrát požiadali o podporu v nezamestnanosti, sa minulý týždeň zvýšil, pričom rast prekonal očakávania. Napriek rastu však základný trend aj naďalej poukazuje na stabilný trh práce. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá zverejnila najnovšie údaje amerického ministerstva práce.
Počet prvých žiadostí o podporu upravených o sezónne vplyvy dosiahol v týždni do 30. mája 225.000. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom, za ktorý boli údaje revidované smerom nadol, to predstavuje zvýšenie o 13.000. Ekonómovia predpokladali, že počet prvých žiadostí dosiahne 212.000, maximálne 213.000, pričom vychádzali z pôvodne udávaných 215.000 prvých žiadostí za týždeň do 23. mája.
Vzrástol aj 4-týždňový priemer žiadostí. To je presnejší ukazovateľ, keďže nepodlieha takým výkyvom ako týždenné údaje. Jeho rast bol však minimálny. Tento ukazovateľ vzrástol o 6500 na 214.750 žiadostí.
Napriek prepúšťaniu najmä v technologických firmách, v ktorých stále väčšiu úlohu zohráva umelá inteligencia, nie je počet rušených pracovných miest v USA výrazný. To sa ukazuje na týždenných číslach od začiatku tohto roka, ktoré sa stabilne pohybujú v rozmedzí od 190.000 do 230.000 žiadostí.
Počet prvých žiadostí o podporu upravených o sezónne vplyvy dosiahol v týždni do 30. mája 225.000. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom, za ktorý boli údaje revidované smerom nadol, to predstavuje zvýšenie o 13.000. Ekonómovia predpokladali, že počet prvých žiadostí dosiahne 212.000, maximálne 213.000, pričom vychádzali z pôvodne udávaných 215.000 prvých žiadostí za týždeň do 23. mája.
Vzrástol aj 4-týždňový priemer žiadostí. To je presnejší ukazovateľ, keďže nepodlieha takým výkyvom ako týždenné údaje. Jeho rast bol však minimálny. Tento ukazovateľ vzrástol o 6500 na 214.750 žiadostí.
Napriek prepúšťaniu najmä v technologických firmách, v ktorých stále väčšiu úlohu zohráva umelá inteligencia, nie je počet rušených pracovných miest v USA výrazný. To sa ukazuje na týždenných číslach od začiatku tohto roka, ktoré sa stabilne pohybujú v rozmedzí od 190.000 do 230.000 žiadostí.