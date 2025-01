Počet rakúskych a poľských vodičov na diaľniciach v SR vlani vzrástol

Bratislava 29. januára (TASR) - Vlani tvorili príjmy Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) z predaja diaľničných známok takmer 112,5 milióna eur. Takmer tretinu z toho uhradili zahraniční motoristi. Medziročne narástol výnos z predaja známok najmä rakúskym (o 3,4 %) a poľským motoristom (o 2,5 %). Informovala o tom v stredu mediálna komunikácia NDS.



Prvenstvo v predaji slovenských diaľničných známok vozidlám registrovaným v zahraničí však naďalej patrí motorovým vozidlám registrovaným v Česku. Medziročne sa veľmi mierne znížil, no stále tvorí desatinu celkového predaja. Na druhej priečke sa podľa NDS nachádzajú poľskí motoristi s takmer päťpercentným podielom na predaji, pričom prvú trojicu uzatvárajú Nemci so 4,5-percentným podielom.



"Tranzitujúci motoristi z okolitých krajín najčastejšie nakupujú desaťdňovú diaľničnú známku. Za vlaňajšok sme na vozidlá s inou krajinou registrácie predali 112.000 kusov tohto typu známky," uviedol riaditeľ úseku spoplatnenia a informačných technológií NDS Peter Braška. Novú jednodňovú známku si zakúpilo 94.000 zahraničných motoristov.



NDS upozornila, že na kúpu novej diaľničnej známky by mali myslieť najmä motoristi, ktorí si vlani kúpili ročnú diaľničnú známku s platnosťou do 31. januára tohto roka. Pokiaľ chcú využívať spoplatnené úseky diaľnic a rýchlostných ciest aj naďalej, musia si od 1. februára 2025 zaobstarať novú diaľničnú známku. Keďže ročnú známku už NDS neponúka, najbližšou alternatívou je 365-dňová známka.



"Výnosy z predaja elektronických diaľničných známok sú príjmom NDS. NDS zo svojich príjmov financuje napríklad aj dôležité opravy mostov a ciest. V minulom roku sme zlepšili stav zhruba 150 kilometrov vozoviek a 32 mostov," uzavreli diaľničiari.