Počet registrácií nových áut sa v apríli medziročne zvýšil o 11,88 %

Bratislava 27. mája (TASR) - Na Slovensku bolo v apríli tohto roka zaregistrovaných 7711 nových osobných automobilov. Medziročne to predstavuje nárast o 11,88 %. Registrácie v kategórii malých úžitkových automobilov dosiahli počet 901 vozidiel, je to medziročný nárast o 42,11 %. V pondelok o tom informoval Zväz automobilového priemyslu SR.



V poradí najčastejších výrobcov nových registrovaných áut aj v apríli viedla značka Škoda s podielom takmer 19,40 %. Druhým najčastejším výrobcom bola Toyota (11,98 %) a tesne za ňou skončila automobilka Volkswagen (11,24 %). V kategórii malých úžitkových vozidiel v apríli viedol Ford (15,21 %).



Počet nových registrovaných nákladných vozidiel do 12 ton oproti minulému roku v apríli vzrástol o 88,24 %. Registrácie nákladných automobilov nad 12 ton v apríli oproti vlaňajšku poklesli o 18,5 % a registrácie nových autobusov klesli o 54,69 %.