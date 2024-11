Počet registrácií nových osobných automobilov vzrástol o 15 %

Bratislava 25. novembra (TASR) - Počet registrácií nových osobných automobilov v októbri medziročne vzrástol o 14,8 %, pričom ich celkový počet v minulom mesiaci bol 8963 vozidiel. Počet registrácií malých úžitkových automobilov kategórie N1 bol 694 vozidiel, čo oproti rovnakému mesiacu minulého roka s počtom vozidiel 1006 predstavuje pokles o viac ako 31 %. Informoval o tom v pondelok Zväz automobilového priemyslu (ZAP) SR.



Najvyšší podiel na trhu podľa výrobcov dosiahla pri osobných automobiloch opakovane spoločnosť Škoda, pričom jeho výška bola takmer 23 %. Podiel osobných automobilov Volkswagen oproti septembru rástol a dostal sa tak na druhú priečku, čím prekonal značku Kia. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom sa do popredia pri malých úžitkových automobiloch dostala automobilka Ford s celkovým podielom 15,4 % a vystriedala tak Renault, ktorý sa v októbri umiestnil s podielom 13,5 % na druhej priečke.



Pri malých nákladných automobiloch do 12 ton dominovala značka Iveco s celkovým podielom 70 %. Nasledoval Mercedes-Benz Trucks, ktorého podiel na celkových registráciách dosiahol 15 %.



Takmer polovičný podiel na registráciách mali nové automobily s benzínovým motorom. Podiel hybridných automobilov s benzínovým motorom dosiahol viac ako 26 % a tretím najčastejším pohonom bol naftový motor so 14,5 % na celkových registráciách nových áut. Elektromobily obsadili v rebríčku pohonov až šieste miesto s podielom 2 %.



Registrácie v kategórii N2 zaznamenali v októbri úroveň 20 vozidiel, čo oproti vlaňajšku predstavuje pokles o viac ako 41 %. Vozidlá v kategórii N3 dosiahli počet 311, pričom medziročne došlo k poklesu o necelé jedno percento. V kategóriách autobusov M2 a M3 bolo zaregistrovaných šesť autobusov, čo v porovnaní s minulým rokom predstavuje pokles o takmer 94 %.