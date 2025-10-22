< sekcia Ekonomika
Počet registrácií nových vozidiel sa medziročne zvýšil o 10 %
Medzi novými osobnými vozidlami je už tradične na prvom mieste značka Škoda.
Autor TASR
Bratislava 22. októbra (TASR) - Počet registrácií nových osobných automobilov sa v septembri zvýšil na 7188 kusov, čo je medziročný nárast o 10,23 %. V stredu o tom informoval viceprezident Zväzu automobilového priemyslu (ZAP) SR Pavol Prepiak.
Takmer rovnaký nárast, o 10,26 %, zaznamenal ZAP u kategórie nových malých úžitkových automobilov (N1). Tých majitelia v septembri prihlásili spolu 591.
Medzi novými osobnými vozidlami je už tradične na prvom mieste značka Škoda s podielom na trhu 21,16 % pred značkami Kia (9,54 %), Volkswagen (8,86 %), Toyota (8,56 %) a Hyundai (7,54 %). Podľa druhu pohonu boli najčastejšie registrovanými nové vozidlá s benzínovým motorom (41,28 %) nasledované hybridným benzínovým motorom (31,18 %) a naftovým pohonom (12,88 %).
