Počet registrácií osobných automobilov medziročne stúpol o 4,89 %

Bratislava 20. júna (TASR) - Počet registrácií nových osobných automobilov v máji medziročne stúpol o 4,89 %. Celkovo zaregistrovali majitelia na Slovensku v piatom mesiaci tohto roka 7651 osobných vozidiel. V piatok o tom informoval Zväz automobilového priemyslu (ZAP) SR.



Počet registrácií malých úžitkových automobilov kategórie N1 bol na úrovni 752 vozidiel, čo oproti rovnakému mesiacu minulého roka s počtom áut 868 predstavuje pokles na úrovni 13,36 %. Pri malých úžitkových automobiloch obsadila prvé miesto Toyota s vyše 22 %, na druhej priečke bol Volkswagen s takmer 18-percentným podielom a na tretej sa umiestnil Renault s 12,90 %.



Najvyšší percentuálny podiel na trhu dosiahla v máji pri osobných automobiloch Škoda s 21,83 %. Ďalej nasledovala Kia s 9,40-percentným podielom a Volkswagen s 9,38 %. V kategórii nákladných automobilov do 12 ton dominovala značka Iveco so 42,31-percentným podielom. Nasledovali značky Mercedes-Benz Man s 15,38 % a Mercedes-Benz Trucks s 11,54 %. Registrácie vozidiel v kategórii N2 zaznamenali medziročne nárast o 8,33 %, pričom ich celkový počet bol 26. K medziročnému nárastu o 1,68 % prišlo aj v kategórii N3, dokopy bolo zaznamenaných v máji tohto roka 242 vozidiel.



Pri nákladných automobiloch nad 12 ton mala najvyšší 24,38-percentný podiel značka Volvo Trucks. Za ňou nasledovali Mercedes-Benz Trucks s 22,31 % a Iveco so 14,88 %. V kategóriách autobusov M2 a M3 bolo zaregistrovaných 13 autobusov, čo je v medziročnom porovnaní pokles o 56,67 %.



Najčastejšie boli registrované autá s benzínovým pohonom, pričom dosiahli viac ako 42-percentný podiel. Na druhom mieste boli benzínové hybridy s 27,51 % a na treťom sa umiestnili vozidlá s naftovým pohonom s 13,63 %.