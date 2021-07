Počet registrovaných nezamestnaných vo Francúzsku v júni klesol

Paríž 27. júla (TASR) - Počet registrovaných nezamestnaných vo Francúzsku aj v júni klesol, a to na najnižšiu úroveň od februára 2020. Prispelo k tomu ďalšie uvoľnenie blokád a obmedzení na zastavenie šírenia pandémie nového koronavírusu.



Podľa najnovších údajov sa počet evidovaných nezamestnaných v druhej najväčšej ekonomike eurozóny v júni 2021 znížil medzimesačne o 72.500 na 3,418 milióna osôb, čo je najmenej od vlaňajšieho februára, posledného mesiaca pred vypuknutím pandémie.



V porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka sa počet osôb evidovaných ako nezamestnaných v júni znížil o 542.900.



Čo sa týka jednotlivých vekových kategórií, nezamestnanosť vo vekovej skupine od 25 do 49 rokov sa v júni znížila o 44.500 na 2,010 milióna osôb a v mladšej skupine do 25 rokov klesla o 16.700 na 462.000 ľudí.



Aj počet nezamestnaných vo veku nad 50 rokov sa znížil, o 11.300 na 946.000 osôb.