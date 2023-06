Paríž 27. júna (TASR) - Počet registrovaných nezamestnaných vo Francúzsku v máji vzrástol, už druhý mesiac po sebe, ale len mierne. Najnovšie údaje tak naznačujú, že trh práce v druhej najväčšej ekonomike eurozóny zostáva naďalej napätý, a to aj napriek agresívnemu zvýšeniu úrokových sadzieb Európskej centrálnej banky. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Podľa najnovších údajov sa počet evidovaných nezamestnaných vo Francúzsku v máji 2023 zvýšil o 6200 oproti predchádzajúcemu mesiacu na 2,806 milióna osôb. Vzdialil sa tak ešte viac od marcového 12-ročného minima 2,789 milióna registrovaných nezamestnaných.



Pokiaľ ide o jednotlivé vekové kategórie, v skupine od 25 do 49 rokov vzrástol počet nezamestnaných v máji o 4500 na 1,646 milióna osôb. V prípade mladšej populácie do 25 rokov sa zvýšil o 2000 na 377.000 ľudí. Ale nezamestnanosť vo vekovej kategórii nad 50 rokov veľmi mierne klesla o 300 na 784.000 osôb.



V medziročnom porovnaní sa počet evidovaných nezamestnaných vo Francúzsku v máji znížil o 139.200 ľudí.