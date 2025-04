Počet registrovaných nezamestnaných vo Francúzsku v marci klesol

Paríž 29. apríla (TASR) - Počet registrovaných nezamestnaných vo Francúzsku v marci 2025 klesol v porovnaní s februárom, keď dosiahol najvyššiu úroveň za viac ako tri roky. Ukázali to v utorok údaje ministerstva práce. TASR o tom informuje na základe správy portálu fr24.



Podľa týchto údajov sa počet evidovaných nezamestnaných v druhej najväčšej ekonomike eurozóny v marci 2025 medzimesačne znížil o 28.500 na 3,189 milióna osôb.



V medziročnom porovnaní však počet registrovaných nezamestnaných vo Francúzsku v marci 2025 vzrástol o 380.300.



Štatistiky ďalej ukázali, že počet nezamestnaných najviac klesol vo vekovej kategórii do 25 rokov, a to o 82.000 na 519.500 ľudí. V hlavnej vekovej skupine od 25 do 49 rokov sa počet nezamestnaných, naopak, zvýšil o 37.400 na 1,837 milióna osôb, zatiaľ čo počet nezamestnaných v skupine 50 rokov a viac vzrástol o 16.100 na 832.700 ľudí.