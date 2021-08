Počet registrovaných Rakúšanov v režime kurzarbeit klesá

Viedeň 29. augusta (TASR) - Rozsah režimu kurzarbeit v Rakúsku po opätovnom oživení všetkých sektorov neustále klesá. Podľa najnovších údajov tamojšieho ministerstva práce a sociálnych vecí v súčasnosti je v 6398 podnikov 45.637 osôb hlásených v režime kurzarbeit. Dopyt je tak výrazne pod pôvodnými očakávaniami 100.000 až 120.000 osôb.



"To ukazuje, že sa trh práce a celá ekonomika lepšie vyvíjajú, než sa očakávalo," cituje agentúra APA ministra práce Martina Kochera. V súčasnosti je najdôležitejšie, aby sa do normálneho režimu postupne vrátili aj tie sektory, ktoré sa ešte úplne nezotavili z lockdownov.



Približne štvrtina ľudí v režime kurzarbeit pracuje v oblasti dopravy a skladového hospodárstva. "Vysvetlením je pretrvávajúca kurzarbeit v leteckej doprave," dodáva ministerstvo. V máji tohto roka bolo v tomto režime vyše 40.000 zamestnancov dopravy. Vo výrobnom sektore je to momentálne zhruba 8000 ľudí, tu však zohrávajú dôležitú úlohu nedodstatok surovín a problémy s ich dodávkami.



V oblasti ubytovacích služieb a gastronómie sa po ich opätovnom otvorení počet ľudí v režime kurzarbeit výrazne znížil. V súčasnosti pracuje v tomto režime zhruba 8000 ľudí, pričom 90.000 ich bolo ešte v máji. Podstatne sa zlepšila situácia v obchode, kde je v kurzarbeite vyše 5000 osôb, kým v máji takto pracovalo 42.000 ľudí. V turistickej branži je v režime kurzarbeit zhruba 2000 zamestnancov a v ostatných sektoroch, napríklad umení a kultúre už len asi tisíc.