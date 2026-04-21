Počet rozpracovaných predajov domov v USA sa v marci posilnil
Autor TASR
New York 21. apríla (TASR) - Počet zmlúv o kúpe domov v USA v marci v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom stúpol o 1,5 % po tom, ako sa vo februári podľa revidovaných údajov medzimesačne zvýšil o 2,5 %. Marcový počet zmlúv o kúpe domov prekonal očakávanie analytikov, ktorí odhadovali, že sa zväčší len o 0,1 %. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Údaje americkej Národnej asociácie realitných kancelárií (NAR) ukázali, že počet rozpracovaných predajov domov sa minulý mesiac zväčšil hlavne na severovýchode USA, ale posilnil sa aj na juhu krajiny.
„Počet podpísaných zmlúv sa v marci zvýšil napriek vyšším sadzbám z hypotekárnych úverov,“ povedal hlavný ekonóm NAR Lawrence Yun. Keďže citlivosť dopytu na úrokové sadzby je najväčšia medzi mladšími kupujúcimi, ktorí kupujú nehnuteľnosť prvýkrát, Lawrence Yun konštatuje, že výstavba a ponuka by sa mali sústrediť na menšie a cenovo dostupnejšie domy.
