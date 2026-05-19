Počet rozpracovaných predajov domov v USA v apríli opäť stúpol
Minulomesačný počet zmlúv o kúpe domov prekonal očakávanie analytikov, ktorí odhadovali, že sa zvýši len o 1 %.
Autor TASR
New York 19. mája (TASR) - Počet zmlúv o kúpe domov v USA v apríli v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom vzrástol o 1,4 % po tom, ako sa v marci podľa revidovaných údajov medzimesačne zväčšil o 1,7 %. Vyplýva to z údajov, ktoré v utorok zverejnila americká Národná asociácia realitných kancelárií. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Minulomesačný počet zmlúv o kúpe domov prekonal očakávanie analytikov, ktorí odhadovali, že sa zvýši len o 1 %. Aprílový rast počtu zmlúv o kúpe domov bol už tretím medzimesačným posilnením v rade. Medziročne sa ich počet tiež zvýšil, a to o 3,2 %.
„Kupujúci sa vracajú s opatrným optimizmom napriek ekonomickej neistote a miernemu rastu úrokov z hypotekárnych úverov,“ uviedol hlavný ekonóm asociácie Lawrence Yun. Upozornil však, že ak sa výrazne nezvýši ponuka, tempo rastu cien domov by mohlo predbehnúť tempo zvyšovania miezd.
