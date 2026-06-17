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Počet rozpracovaných predajov domov v USA sa v máji prudko zvýšil
Išlo o najvýraznejší medzimesačný rast od septembra 2024.
Autor TASR
New York 17. júna (TASR) - Počet zmlúv o kúpe domov v USA v máji v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom stúpol o 3,8 % po tom, ako sa v apríli podľa revidovaných údajov zvýšil len o 0,3 %. Májový počet zmlúv o kúpe domov prekonal očakávania analytikov, ktorí odhadovali, že sa zväčší o 0,8 %. Išlo o najvýraznejší medzimesačný rast od septembra 2024. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Údaje americkej Národnej asociácie realitných kancelárií (NAR) ukázali, že počet rozpracovaných predajov domov sa minulý mesiac zväčšil vo všetkých amerických regiónoch, pričom na Severovýchode USA stúpol o 8,7 %, na Stredozápade o 8,1 %, na Juhu o 1 % a na Západe o 0,7 %.
Medziročne sa počet zmlúv o kúpe domov v USA zvýšil o 4,8 %. Hlavný ekonóm NAR Lawrence Yun poznamenal, že veľký počet kupujúcich v závere jari signalizuje nahromadený dopyt po bývaní a čoraz častejšie akceptovanie vyšších úrokových sadzieb. „Severovýchod USA s obmedzeným počtom domov na predaj, v ktorom už niekoľko mesiacov ceny domov rástli rýchlejšie a ich predaj sa zvyšoval pomalšie, teraz vykazuje rast podpisov zmlúv o kúpe domov,“ dodal.
Údaje americkej Národnej asociácie realitných kancelárií (NAR) ukázali, že počet rozpracovaných predajov domov sa minulý mesiac zväčšil vo všetkých amerických regiónoch, pričom na Severovýchode USA stúpol o 8,7 %, na Stredozápade o 8,1 %, na Juhu o 1 % a na Západe o 0,7 %.
Medziročne sa počet zmlúv o kúpe domov v USA zvýšil o 4,8 %. Hlavný ekonóm NAR Lawrence Yun poznamenal, že veľký počet kupujúcich v závere jari signalizuje nahromadený dopyt po bývaní a čoraz častejšie akceptovanie vyšších úrokových sadzieb. „Severovýchod USA s obmedzeným počtom domov na predaj, v ktorom už niekoľko mesiacov ceny domov rástli rýchlejšie a ich predaj sa zvyšoval pomalšie, teraz vykazuje rast podpisov zmlúv o kúpe domov,“ dodal.