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Počet rozpracovaných predajov domov v USA sa v júni znížil
Medziročne počet zmlúv o kúpe domov v USA v júni klesol o 0,3 %.
Autor TASR
New York 16. júla (TASR) - Počet zmlúv o kúpe domov v USA v júni v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom klesol o 5,4 %, čím sa ukončilo štyri mesiace trvajúce obdobie ich rastu. Ukázali to údaje, ktoré vo štvrtok zverejnila americká Národná asociácia realitných kancelárií (NAR). Pokles bol výraznejší, ako očakávali analytici, ktorí predpovedali, že bude len na úrovni 0,5 %. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Počet podpísaných zmlúv sa znížil vo všetkých štyroch hlavných regiónoch, a to na Severovýchode (- 3,0 %), Stredozápade (- 8,9 %), na Juhu (- 4,1 %) a Západe (- 4,7 %). Medziročne počet zmlúv o kúpe domov v USA v júni klesol o 0,3 %.
Dostupnosť nehnuteľností v USA, najmä pre tých, ktorí dom kupujú prvýkrát, naďalej negatívne ovplyvňuje kombinácia najvyšších úrokov z hypotekárnych úverov za takmer rok a rekordne vysokých cien domov, povedal hlavný ekonóm NAR Lawrence Yun. Tieto vplyvy prevažujú nad silou trhu práce, ktorá by mohla dopyt po bývaní podporiť.
Počet podpísaných zmlúv sa znížil vo všetkých štyroch hlavných regiónoch, a to na Severovýchode (- 3,0 %), Stredozápade (- 8,9 %), na Juhu (- 4,1 %) a Západe (- 4,7 %). Medziročne počet zmlúv o kúpe domov v USA v júni klesol o 0,3 %.
Dostupnosť nehnuteľností v USA, najmä pre tých, ktorí dom kupujú prvýkrát, naďalej negatívne ovplyvňuje kombinácia najvyšších úrokov z hypotekárnych úverov za takmer rok a rekordne vysokých cien domov, povedal hlavný ekonóm NAR Lawrence Yun. Tieto vplyvy prevažujú nad silou trhu práce, ktorá by mohla dopyt po bývaní podporiť.