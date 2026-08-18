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Počet rozpracovaných predajov domov v USA v júli klesol

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Hlavný ekonóm NAR Lawrence Yun uviedol, že dopyt po domoch tlmia vyššie úroky z hypotekárnych úverov a rekordné ceny nehnuteľností.

Autor TASR
New York 18. augusta (TASR) - Počet zmlúv o kúpe domov v USA sa v júli v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom znížil o 2,3 % po tom, ako sa v júni podľa revidovaných údajov oslabil o 4,8 %. Ukázala to správa, ktorú v utorok zverejnila americká Národná asociácia realitných kancelárií (NAR). Nenaplnili sa tak očakávania trhu, že sa o 0,3 % zvýši. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.

Júlový počet podpísaných zmlúv o kúpe domu klesol už druhý mesiac v rade. Znížil sa vo všetkých štyroch hlavných regiónoch USA, a to na Západe (-4,7 %), Juhu (-2,2 %), Severovýchode (-2 %) aj na Stredozápade (-0,7 %). Medziročne počet zmlúv o kúpe domov v USA v júli klesol o 2,2 %.

Hlavný ekonóm NAR Lawrence Yun uviedol, že dopyt po domoch tlmia vyššie úroky z hypotekárnych úverov a rekordné ceny nehnuteľností. Dodal, že počet podpísaných zmlúv je stále o 30 % nižší v porovnaní s obdobím pred pandémiou nového koronavírusu.
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