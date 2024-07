Počet samovylúčených hráčov z hazardných hier medziročne narástol

Bratislava 29. júla (TASR) - Ku koncu mája bolo evidovaných takmer 17.000 hráčov, ktorí sa vylúčili z hazardných hier prostredníctvom samovylúčenia. Medziročne je to nárast o viac ako 4000 osôb. Informovala o tom v pondelok Henrieta Vartovník Borowiecka z kancelárie generálneho riaditeľa Úradu pre reguláciu hazardných hier (ÚRHH).



"Inštitút dobrovoľného samovylúčenia je zákonný nástroj, ako byť zodpovedný voči sebe a voči svojej rodine. Spoločnosť o tejto možnosti, ktorá pomáha chrániť zraniteľné osoby a predchádzať škodám spôsobeným hazardnými hrami, nemá dostatočné informácie. Preto je celospoločensky žiaduce o tomto nástroji ochrany hovoriť, a to bez akýchkoľvek predsudkov, keďže môže mať zásadný vplyv nielen na život jednotlivca, ale i na jeho blízke okolie," vysvetlil generálny riaditeľ ÚRHH Martin Bohoš



Z celkového počtu samovylúčených hráčov tvorili 88 % muži a 12 % ženy. Z hľadiska veku mali najväčšie zastúpenie osoby vo veku 25 až 44 rokov, ktoré tvorili takmer 70 % z celkového počtu samovylúčiteľov.



Evidenciu osoby v Registri vylúčených osôb (RVO) má prevádzkovateľ povinnosť overiť priamo pri jej vstupe do herne alebo kasína, alebo po prihlásení sa do online hráčskeho účtu. "Povinnosť overovania, či fyzická osoba nie je evidovaná v registri vylúčených osôb, má prevádzkovateľ hazardných hier už pri registrácii a zriaďovaní hráčskeho účtu," dodal úrad.



Žiadosť o zápis do registra sa nachádza na webe úradu. Po vyplnení potrebných údajov spolu s úradne osvedčeným podpisom je potrebné dokument zaslať poštou alebo podať osobne na adresu úradu. "V prípade elektronického podania musí byť takáto žiadosť podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom fyzickej osoby, ktorá o vylúčenie žiada," uzavrel ÚRHH.