Počet schválených hypoték v Británii v decembri klesol

Londýn 1. februára (TASR) - Počet hypoték, ktoré schválili britské banky v poslednom mesiaci minulého roka, klesol. Uviedla to v pondelok britská centrálna banka. Celý rok 2020 bol však úspešný, keď počet schválených hypoték dosiahol 13-ročné maximum.



Banky v Británii schválili v decembri 103.400 úverov na bývanie, uviedla Bank of England, zatiaľ čo v novembri ich počet dosiahol 105.300. Napriek poklesu je však aj decembrový počet hypoték výrazne nad februárovou úrovňou 73.400. Február bol posledným mesiacom pred nástupom pandémie nového koronavírusu.



Celkovo tak Británia zaznamenala úspešný rok 2020, napriek prepadu v počte schválených hypotekárnych úverov v máji. V danom mesiaci klesol ich počet na historické minimum 9355. Zotavenie v letných a ďalších mesiacoch, k čomu prispeli aj kroky vlády, však viedli za celý rok 2020 k schváleniu 818.500 úverov na bývanie. To je najvyšší počet za rok od roku 2007.