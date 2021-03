Počet schválených hypoték v Británii v januári klesol

Londýn 1. marca (TASR) - Britské banky schválili v prvom mesiaci tohto roka takmer 99.000 úverov na bývanie. To je najnižší počet za posledné tri mesiace a v porovnaní s decembrom pokles zhruba o 4000 úverov. Poukázali na to v pondelok zverejnené údaje britskej centrálnej banky.



Bank of England (BoE) informovala, že v januári bolo v Británii schválených celkovo 98.994 hypotekárnych úverov. V decembri ich počet dosiahol 102.809.



Januárové údaje však prekonali očakávania analytikov. Tí počítali s poklesom počtu schválených úverov na bývanie až na 96.000.



Navyše, napriek poklesu tretí mesiac po sebe aj v januári tohto roka počet schválených hypoték prekonal február 2020, teda posledný mesiac pred nástupom pandémie nového koronavírusu. Za daný mesiac schválili britské banky zhruba 73.000 hypotekárnych úverov.