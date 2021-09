Počet schválených hypoték v Británii v auguste výrazne klesol

Londýn 29. septembra (TASR) – Počet schválených hypotekárnych úverov v Británii klesol minulý mesiac na vyše ročné minimum. Na druhej strane sa stále udržal nad úrovňou z obdobia pred nástupom pandémie nového koronavírusu. Uviedla to v stredu britská centrálna banka.



Bank of England (BoE) informovala, že počet úverov na bývanie, ktoré v auguste schválili britské banky, dosiahol 74.453 oproti 75.126 schváleným hypotekárnym úverov v júli. Augustové údaje predstavujú najnižší počet schválených úverov na bývanie od júla minulého roka.



Na druhej strane je to stále viac, než v období pred nástupom pandémie nového koronavírusu v Británii vo februári minulého roka. Výsledok okrem toho prekonal očakávania analytikov, ktorí počítali s poklesom počtu schválených hypotekárnych úverov na zhruba 73.000.