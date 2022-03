Počet schválených hypoték v Británii vo februári nečakane klesol

Londýn 29. marca (TASR) - Britské banky schválili vo februári menej úverov na bývanie než v predchádzajúcom mesiaci. Naopak, objem spotrebiteľských úverov ešte zrýchlil tempo rastu, pod čo sa podpísalo zvýšenie životných nákladov. Informovala o tom v utorok britská centrálna banka. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Bloomberg a serveru RTTnews.



Počet schválených hypotekárnych úverov klesol vo februári na 70.993 z revidovaných 73.841 v prvom mesiaci roka. Očakávalo sa pritom, že banky schvália za február až 74.850 úverov na bývanie. Nečakane nižší počet hypotekárnych úverov signalizuje, že trh s bývaním začína časť svojej predchádzajúcej dynamiky strácať.



Bank of England (BoE) okrem toho oznámila, že objem spotrebiteľských úverov vzrástol vo februári o 1,9 miliardy libier (2,27 miliardy eur), uviedla agentúra Bloomberg. V tomto prípade je to viac než dvojnásobok v porovnaní s odhadmi ekonómov a najvýraznejší rast od marca 2017.



Na medziročnej báze sa objem spotrebiteľských úverov v Británii zvýšil vo februári o 4,4 %. Výrazne tak zrýchlil tempo rastu, keď v januári dosiahol 3,2 %. V tomto prípade je to najvýraznejší rast spotrebiteľských úverov od februára 2020.



(1 EUR = 0,83643 GBP)