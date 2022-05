Počet schválených hypoték v Británii klesol takmer na 2-ročné minimum

Londýn 31. mája (TASR) - Britské banky schválili v apríli zhruba o 3500 menej úverov na bývanie než v predchádzajúcom mesiaci, pričom celkový počet bol najnižší za takmer dva roky. Poukázali na to v utorok zverejnené údaje britskej centrálnej banky. Informoval o tom server RTTNews.



Banky v Británii schválili v apríli celkovo 66.000 hypotekárnych úverov. To je najnižší počet od júna 2020 a zároveň o niečo menej než predstavoval 12-mesačný priemer do februára 2020, čo bol posledný mesiac pred nástupom pandémie nového koronavírusu. Na porovnanie, v marci tohto roka ich banky schválili približne 69.500.



Výsledok zaostal za očakávaniami ekonómov. Tí počítali s poklesom počtu schválených hypotekárnych úverov iba na 69.000. Ako dodala Bank of England, pod výrazný pokles schválených úverov na bývanie sa podpísalo najmä zvýšenie úrokových sadzieb a rastúce životné náklady.