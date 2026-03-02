Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Počet schválených hypoték v Británii sa v januári zmenšil

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Londýn 2. marca (TASR) - Počet schválených hypotekárnych úverov na kúpu nehnuteľností vo Veľkej Británii v januári nečakane klesol na najnižšiu úroveň za dva roky. Ukázali to údaje, ktoré v pondelok zverejnila Bank of England. Počet schválených hypoték sa znížil na 59.999 z decembrových 61.007. Januárový počet nenaplnil očakávania ekonómov, ktorí odhadovali, že hypoték stúpne na 62.000. Objem hypotekárnych úverov vzrástol o 4,076 miliardy libier (4,651 miliardy eur), čiže najmenej od mája 2025. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Bank of England zároveň uviedla, že objem spotrebiteľských pôžičiek v Británii v januári vzrástol o 1,8 miliardy GBP. „Zvýšenie objemu spotrebiteľských úverov je ďalším dôkazom, že hospodárska aktivita sa v januári posilnila,“ vyjadrila sa ekonómka spoločnosti Capital Economics Ruth Gregoryová. Dodala však, že aktivita by mohla klesnúť v dôsledku inflačného šoku z konfliktu na Blízkom východe. „Silnejúcim rizikom je to, že inflačný šok pre udalosti na Blízkom východe obmedzí znižovanie úrokových sadzieb a zabrzdí v tomto roku ekonomický rast,“ povedala Gregoryová.

Bank of England vo februári ponechala svoju hlavnú úrokovú sadzbu na úrovni 3,75 %, ale investori očakávajú, že britská centrálna banka do konca tohto roka sadzbu zníži na 3,25 %.

(1 EUR = 0,8763 GBP)
.

