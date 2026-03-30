Počet schválených hypotekárnych úverov v Británii vo februári vzrástol
Autor TASR
Londýn 30. marca (TASR) - Britské finančné inštitúcie minulý mesiac schválili najviac hypoték za tri mesiace a spotrebiteľské úvery vo Veľkej Británii stúpli najrýchlejším tempom za takmer dva roky. Ukázali to údaje, ktoré v pondelok zverejnila britská centrálna banka. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Bank of England uviedla, že vo februári bolo schválených 62.584 nových hypotekárnych úverov na nákup domov. Ide o rast počtu schválených hypoték oproti predošlému mesiacu, v ktorom ich bolo schválených 60.246. Ekonómovia oslovení agentúrou Reuters odhadovali, že vo februári bude v krajine schválených 61.250 hypotekárnych pôžičiek. Čistá hodnota poskytnutých hypotekárnych úverov v Británii vo februári vzrástla najviac od septembra, a to o 4,84 miliardy libier (5,58 miliardy eur), po januárovom posilnení o 4,2 miliardy GBP.
Údaje Bank of England kontrastujú s najnovšími známkami opatrnosti na trhu s bývaním. Inštitút Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) uviedol, že podľa prieskumu uskutočneného po vypuknutí vojny na Blízkom východe dopyt klesol, pretože kupujúci sa obávajú dôsledkov konfliktu. Hlavný ekonomický poradca britského prognostického ústavu EY Item Club Matt Swannell konštatoval, že rast počtu schválených hypotekárnych úverov vo februári je výsledkom nízkeho počtu v predchádzajúcich mesiacoch. Prudký rast nákladov bánk po vypuknutí vojny v Iráne podľa neho povedie k zvýšeniu úrokových sadzieb z hypoték.
Bank of England ďalej informovala, že čistý objem poskytnutých spotrebiteľských pôžičiek v Británii vo februári vzrástol o 1,935 miliardy GBP. Ekonómovia oslovení agentúrou Reuters prognózovali, že stúpne len o 1,6 miliardy GBP. Rast objemu poskytnutých spotrebiteľských pôžičiek bol silnejší v porovnaní s januárom, v ktorom sa zvýšil o 1,828 miliardy GBP. Ročná miera rastu spotrebiteľských úverov sa tak zvýšila na 8,5 %, čiže bola najrýchlejšia od marca 2024.
Ročná miera rastu peňažnej zásoby M4 bez zahrnutia nebankových finančných inštitúcií sa vo februári vo Veľkej Británii zvýšila na 3,9 % z januárových 3,6 %. Peňažnú zásobu M4 ekonómovia považujú za faktor poháňajúci strednodobú infláciu.
(1 EUR = 0,8672 GBP)
