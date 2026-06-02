Počet schválených hypotekárnych úverov v Británii v apríli stúpol
Vzrástol na 15-mesačné maximum 65.945 z marcových 63.979.
Autor TASR
Londýn 2. júna (TASR) - Počet hypotekárnych úverov na nákup domov, ktoré schválili peňažné ústavy vo Veľkej Británii, v apríli vzrástol na 15-mesačné maximum 65.945 z marcových 63.979. Vyplýva to z údajov, ktoré v utorok zverejnila britská centrálna banka. Ekonómovia v priemere odhadovali, že počet schválených hypoték sa zníži na 62.000. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Bank of England zároveň uviedla, že objem poskytnutých spotrebiteľských úverov v krajine v apríli vzrástol rýchlejšie, ako sa očakávalo. Celková suma spotrebiteľských úverov sa zvýšila o 1,859 miliardy libier (2,149 miliardy eur). Tento rast bol mierne menší ako v marci, keď bol na úrovni 1,904 miliardy GBP. Prekonal však očakávania ekonómov, ktorí predpovedali, že objem poskytnutých spotrebiteľských úverov v apríli stúpne o 1,7 miliardy GBP.
Britskí poskytovatelia úverov na nákup obytných nehnuteľností, ako napríklad je Nationwide Building Society, však v máji uviedli, že ceny domov vo Veľkej Británii sa prvýkrát od decembra znížili. Za dôvod sa považuje rast úrokov z hypotekárnych úverov po odštartovaní vojny v Iráne.
(1 EUR = 0,86493 GBP)
