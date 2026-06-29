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Počet schválených hypotekárnych úverov v Británii v máji klesol
Bank of England uviedla, že počet schválených hypoték sa znížil na 56.205 z aprílových 66.034.
Autor TASR
Londýn 29. júna (TASR) - Počet hypotekárnych úverov na nákup domov, ktoré schválili peňažné ústavy vo Veľkej Británii, v máji klesol na najnižšiu úroveň od decembra 2023. Vyplýva z údajov britskej centrálnej banky, ktoré zverejnila v pondelok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Bank of England uviedla, že počet schválených hypoték sa znížil na 56.205 z aprílových 66.034. Ekonómovia v priemere odhadovali, že počet schválených hypoték sa zníži miernejšie, a to na 62.900.
„Trh s nehnuteľnosťami zostával počas marca a apríla pomerne odolný, ale májové údaje poskytli prvé náznaky, že väčší počet záujemcov o úvery začína nečinne čakať,“ povedal Simon Gammon z hypotekárnej maklérskej spoločnosti Knight Frank Finance. „Nie je to prekvapujúce vzhľadom na neistý výhľad inflácie, rastúce životné náklady a slabšiu spotrebiteľskú dôveru,“ dodal. Gammon poznamenal, že dohoda o prímerí medzi Spojenými štátmi a Iránom zo začiatku tohto mesiaca by mohla podporiť pokles hypotekárnych úrokových sadzieb. Varoval však, že oživenie by mohla ohroziť neistota v súvislosti s otázkou, kto nahradí britského premiéra Keira Starmera, ktorý minulý týždeň oznámil svoju rezignáciu.
Britská centrálna banka v pondelok zároveň informovala, že objem poskytnutých nezabezpečených spotrebiteľských úverov v máji v krajine stúpol o 1,662 miliardy libier (1,927 miliardy eur). Ich rast tak bol slabší v porovnaní s očakávaním ekonómov, ktorí v priemere odhadovali, že ich objem vzrastie o 1,8 miliardy GBP. Išlo o najslabší rast od decembra 2025.
(1 EUR = 0,86253 GBP)
Bank of England uviedla, že počet schválených hypoték sa znížil na 56.205 z aprílových 66.034. Ekonómovia v priemere odhadovali, že počet schválených hypoték sa zníži miernejšie, a to na 62.900.
„Trh s nehnuteľnosťami zostával počas marca a apríla pomerne odolný, ale májové údaje poskytli prvé náznaky, že väčší počet záujemcov o úvery začína nečinne čakať,“ povedal Simon Gammon z hypotekárnej maklérskej spoločnosti Knight Frank Finance. „Nie je to prekvapujúce vzhľadom na neistý výhľad inflácie, rastúce životné náklady a slabšiu spotrebiteľskú dôveru,“ dodal. Gammon poznamenal, že dohoda o prímerí medzi Spojenými štátmi a Iránom zo začiatku tohto mesiaca by mohla podporiť pokles hypotekárnych úrokových sadzieb. Varoval však, že oživenie by mohla ohroziť neistota v súvislosti s otázkou, kto nahradí britského premiéra Keira Starmera, ktorý minulý týždeň oznámil svoju rezignáciu.
Britská centrálna banka v pondelok zároveň informovala, že objem poskytnutých nezabezpečených spotrebiteľských úverov v máji v krajine stúpol o 1,662 miliardy libier (1,927 miliardy eur). Ich rast tak bol slabší v porovnaní s očakávaním ekonómov, ktorí v priemere odhadovali, že ich objem vzrastie o 1,8 miliardy GBP. Išlo o najslabší rast od decembra 2025.
(1 EUR = 0,86253 GBP)