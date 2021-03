Počet schválených úverov na bývanie v Británii výrazne klesol

Londýn 29. marca (TASR) - Počet úverov na bývanie, ktoré v minulom mesiaci schválili britské banky, výrazne klesol. Poukázali na to v pondelok zverejnené údaje britskej centrálnej banky.



Bank of England (BoE) informovala, že britské banky schválili vo februári celkovo 87.669 hypotekárnych úverov. V januári ich počet dosiahol 97.350. Výsledok výrazne zaostal aj za očakávaniami ekonómov, ktorí počítali s poklesom počtu úverov na bývanie na 95.000.



Pod výrazný pokles počtu schválených hypoték sa podľa analytikov podpísal fakt, že Briti počítali so skorým ukončením programu podpory bývania, ktorý v lete minulého roka oznámil britský minister financií Rishi Sunak. V rámci tohto programu sa zvýšila hranica na platenie dane pri kúpe nehnuteľnosti. Táto forma podpory mala platiť iba do 31. marca tohto roka. Sunak však pri marcovom predložení návrhu rozpočtu na ďalší rok tento program predĺžil do konca júna.