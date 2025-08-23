< sekcia Ekonomika
Počet slovenských firiem v Dubaji vzrástol, medziročne až o 41 %
Autor TASR
Bratislava 23. augusta (TASR) - Počet slovenských firiem registrovaných v Dubajskej obchodnej komore prudko vzrástol. Na konci minulého roka ich bolo 134, čo predstavuje medziročný nárast až o 41 %. Zároveň vzrástol aj neropný obchod medzi Dubajom a Slovenskom, a to o 38 % približne na 856 miliónov eur. Tento rast spôsobilo viacero faktorov, okrem iného aj konsolidačné opatrenia v SR, uviedol člen Správnej rady Slovak Business Council v Dubaji Miloslav Makovini.
„V apríli tohto roka zavedená transakčná daň už bola pre veľa slovenských podnikateľov doslova povestnou poslednou kvapkou a začali hľadať alternatívy. Niektorí sa obrátili na susednú Českú republiku, ale nemalá časť podnikateľov zatúžila po väčšej diverzifikácii rizík,“ priblížil Makovini. Za ďalšie faktory rastu počtu slovenských firiem v Dubaji považuje recesiu v Nemecku, politickú nestabilitu vo viacerých krajinách Európskej únie, pokračujúci vojenský konflikt na Ukrajine a tarifné riziká zo strany USA.
Podnikatelia podľa jeho slov hľadajú stabilitu, predvídateľnú legislatívu a trhy s rastovým potenciálom, pričom Dubaj im toto všetko ponúka. Za výhody tejto krajiny považuje najmä nulovú daň z príjmu pre väčšinu firiem, strategickú polohu a priamy prístup na trhy Blízkeho východu, Ázie a Afriky. Ďalej je to bezpečnosť, lacná pracovná sila a vysoká kúpyschopnosť, vymenoval Makovini.
Ekonomická diverzifikácia Dubaja zároveň prináša podľa jeho slov atraktívne príležitosti, najmä v sektoroch neropnej ekonomiky a služieb. „V súčasnosti je rastúci dopyt po inováciách, technológiách, stavebnom, logistickom a službovom segmente. Možnosť diverzifikovať príjmy mimo tradičných európskych trhov je tiež zaujímavým faktorom na založenie firmy v Dubaji,“ uzavrel Makovini s tým, že do roku 2026 môže počet slovenských firiem v Dubaji prekročiť hranicu až niekoľko stoviek.
