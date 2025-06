Počet stavebných povolení v Nemecku pokračoval v apríli v raste

Wiesbaden 18. júna (TASR) - Počet vydaných stavebných povolení v Nemecku v apríli vzrástol a aj keď rast bol miernejší než v marci, bol to rast druhý mesiac v rade. Situáciu v stavebnom sektore ovplyvnilo mierne zlepšenie vývoja nemeckej ekonomiky, ako aj plány Berlína zredukovať byrokraciu v tejto oblasti. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá zverejnila najnovšie údaje nemeckého štatistického úradu Destatis.



Štatistici v stredu uviedli, že v apríli bolo v Nemecku vydaných celkovo 18.500 povolení na výstavbu domov a bytov. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to znamená rast o 4,9 %. V marci dosiahol 5,8 %. Od januára do konca apríla sa počet vydaných stavebných povolení zvýšil medziročne o 3,7 %.



Nemecký realitný sektor sa postupne zotavuje z najväčšej krízy za posledné desaťročia, zotavovanie je však stále pomalé. Hlavný ekonóm Hamburskej obchodnej banky Cyrus de la Rubia upozornil, že tempo výstavby musí byť omnoho rýchlejšie, ak chce vláda vyriešiť dlhodobý nedostatok bytov v krajine.



Nemecká vláda si už dávnejšie dala za cieľ postaviť ročne zhruba 400.000 bytov. Vydaných 18.500 povolení za mesiac je však málo na splnenie tohto cieľa. „Ak sa budú stavebné povolenia vydávať naďalej takýmto pomalým tempom, musíme počítať s tým, že nedostatok bytov tu bude pretrvávať ešte nejaký čas,“ povedal Cyrus de la Rubia.