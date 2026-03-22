Počet stavebných povolení v Nemecku sa zvýšil o takmer desatinu
V Nemecku vydali v januári 19.500 stavebných povolení.
Autor TASR
Wiesbaden 22. marca (TASR) - Počet vydaných stavebných povolení v Nemecku vzrástol v januári o takmer desatinu. Poukázali na to tento týždeň zverejnené údaje nemeckého štatistického úradu Destatis. To je pozitívna správa pre trh s bývaním v krajine, ktorá dlhodobo čelí nedostatku bytov a rastúcemu nájomnému. Informovali o tom agentúra DPA a portál Indexbox.
V Nemecku vydali v januári 19.500 stavebných povolení. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka to predstavuje rast o 8,4 %. Čo sa týka bytových domov, ktoré predstavujú najčastejší typ bývania, počet povolení vzrástol o 7,1 %. V prípade rodinných domov sa ich počet zvýšil o 12,6 % a v prípade dvojdomov o 26,1 %.
Z celkového počtu vydaných stavebných povolení v Nemecku sa novej bytovej výstavby týkalo 16.400, čo predstavuje medziročný rast o 7,4 %. Zvyšok sú povolenia na prestavbu existujúcich budov.
Údaje za január signalizujú, že stavebný sektor v Nemecku začal rok veľmi dobre, povedal Sebastian Dullien z Inštitútu makroekonomickej politiky Nadácie Hansa Böcklera. Po januári sa však tempo rastu mierne spomalilo, dodal s tým, že riziká pre realitný trh predstavuje aj vojna na Blízkom východe.
Ak sa v dôsledku rastúcich cien energií zníži kúpna sila, to sa odrazí aj na záujme ľudí o stavbu domu, povedal Dullien. Zároveň uviedol, že nemecký trh s bývaním môže opätovne utlmiť zrýchľujúca sa inflácia, ktorá by mohla viesť k zvýšeniu úrokových sadzieb.
V Nemecku vydali v januári 19.500 stavebných povolení. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka to predstavuje rast o 8,4 %. Čo sa týka bytových domov, ktoré predstavujú najčastejší typ bývania, počet povolení vzrástol o 7,1 %. V prípade rodinných domov sa ich počet zvýšil o 12,6 % a v prípade dvojdomov o 26,1 %.
Z celkového počtu vydaných stavebných povolení v Nemecku sa novej bytovej výstavby týkalo 16.400, čo predstavuje medziročný rast o 7,4 %. Zvyšok sú povolenia na prestavbu existujúcich budov.
Údaje za január signalizujú, že stavebný sektor v Nemecku začal rok veľmi dobre, povedal Sebastian Dullien z Inštitútu makroekonomickej politiky Nadácie Hansa Böcklera. Po januári sa však tempo rastu mierne spomalilo, dodal s tým, že riziká pre realitný trh predstavuje aj vojna na Blízkom východe.
Ak sa v dôsledku rastúcich cien energií zníži kúpna sila, to sa odrazí aj na záujme ľudí o stavbu domu, povedal Dullien. Zároveň uviedol, že nemecký trh s bývaním môže opätovne utlmiť zrýchľujúca sa inflácia, ktorá by mohla viesť k zvýšeniu úrokových sadzieb.