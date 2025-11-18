< sekcia Ekonomika
Počet stavebných povolení v Nemecku vzrástol o takmer 12 %
Autor TASR
Wiesbaden 18. novembra (TASR) - Sektor nemeckej bytovej výstavby zaznamenal v utorok pozitívne správy, keď štatistický úrad Destatis zverejnil, že za deväť mesiacov tohto roka vzrástol počet vydaných stavebných povolení medziročne o takmer 12 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Údaje tak naznačujú, že situácia na trhu s bývaním sa v ostatných mesiacoch začala zlepšovať. Za 1. polrok tohto roka totiž počet stavebných povolení vzrástol medziročne iba o necelé 3 %. Nedostatok bytov sa odráža na raste cien a napätom trhu s nájomným bývaním.
Destatis uviedol, že v období od januára do konca septembra bolo v Nemecku vydaných 175.600 stavebných povolení. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka to predstavuje rast o 11,7 %. Výrazne sa zvýšil najmä počet vydaných povolení na výstavbu rodinných domov. Ten dosiahol 17,4 %.
Z celkového počtu vydaných stavebných povolení v Nemecku sa približne 142.600 týkalo novej bytovej výstavby. Zvyšok predstavujú povolenia na prístavbu súčasných rezidenčných nehnuteľností či na priestory v rámci komerčných stavieb alebo domovov sociálnych služieb.
Pozitívne výsledky pre trh s bývaním zaznamenalo Nemecko v mesiaci september. V tomto mesiaci vzrástol počet povolení na výstavbu bytov medziročne o 59,8 %, uviedla DPA. Na druhej strane, vysoký medziročný rast je výsledkom aj nízkeho porovnávacieho základu. V septembri 2024 totiž úrady v Nemecku vydali najmenej stavebných povolení od januára 2012.
Za celý minulý rok bolo v krajine dokončených 251.900 bytových jednotiek. To je najmenej od roku 2015.
