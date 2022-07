Počet stavebných povolení v Nemecku za päť mesiacov tohto roka klesol

Wiesbaden 18. júla (TASR) - Počet vydaných stavebných povolení v Nemecku za prvých päť mesiacov tohto roka klesol, čo najviac ovplyvnil segment rodinných domov. V tejto oblasti sa počet stavebných povolení znížil takmer o pätinu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá zverejnila údaje nemeckého štatistického úradu Destatis.



Úrady v Nemecku vydali na výstavbu nových domov aj na rekonštrukcie od januára do konca mája celkovo 155.347 povolení, uviedol v pondelok Destatis. Medziročne to predstavuje pokles o 1,6 %. Nemalou mierou sa pod podpísal vývoj v máji, keď počet vydaných stavebných povolení klesol o 2,1 %.



Po odpočítaní rekonštrukcií vydali úrady za päť mesiacov 135.133 stavebných povolení. To je o 1,5 % menej než za rovnaké obdobie minulého roka.



Pod celkové údaje sa výrazne podpísal trh s rodinnými domami. Počet vydaných povolení na ich výstavbu klesol o 17,8 % na 34.809. Naopak, počet povolení na výstavbu bytových domov vzrástol o 9,1 % na 83.308.



Údaje o počte vydaných stavebných povolení sú dôležitým ukazovateľom situácie na nemeckom trhu s bývaním. V súčasnosti situáciu komplikujú problémy v dodávateľskom reťazci a z toho vyplývajúci nedostatok stavebných materiálov, čo obdobie výstavby schválených stavieb bude predlžovať.