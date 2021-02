Počet súkromných bankrotov v Rakúsku vlani klesol o štvrtinu

Viedeň 18. februára (TASR) - Počet bankrotov súkromných osôb v Rakúsku vlani klesol o štvrtinu na 7300. Osobné zadlženie pre nadmernú spotrebu od roka 2018 stúplo zhruba o 10 % a so súčasným podielom takmer 30 % predstavuje najčastejšiu príčinu osobného konkurzu. Nadmerná spotreba tak prvýkrát predbehla neúspešné podnikanie ako dôvod bankrotu.



Druhým a v podstate rovnako častým dôvodom na súkromnú platobnú neschopnosť je neúspešné podnikanie (28,4 %), nasledujú pokles príjmov (17,4 %) a životná kríza (11,6 %), napríklad rozvod či choroba. Koronakríza vlani nezohrala významnú úlohu, len 0,3 % všetkých súkromných bankrotov je možné spojiť s pandémiou. Vedúci odboru insolvencií združenia pre ochranu veriteľov KSV1870 Karl-Heinz Götze v stredno- a dlhodobom horizonte očakáva, že režim kurzarbeit a s ním spojený nižší príjem povedú k väčšiemu počtu osobných konkurzov.



Združenie nesúhlasí so skrátením obdobia na oddlženie súkromných osôb z piatich rokov na tri, ako to navrhuje plánovaná novela príslušného zákona. KSV1870 sa obáva, že miera splácania bude dlho nízka a firmám tak zostanú nové straty. Ako sa na vyhlásenie združenia odvoláva agentúra APA, okrem iného "vzniká riziko otvorenia dverí na zadlžovanie, ak sa bude možné dlhov zbaviť v relatívne krátkom čase".



KSV1870 pritom dôsledne odlišuje situáciu, keď podnikateľ skrachoval a tým sa zadlžil aj súkromne. Podnikatelia tvoria pracovné miesta a podstupujú určité podnikateľské riziko, navyše, pri druhom pokuse často vytvoria úspešnú firmu. Naproti tomu spotrebitelia často spadnú do platobnej neschopnosti, ak precenia svoju finančnú situáciu alebo nevedia hospodáriť s peniazmi. Najčastejšie k tomu dochádza v dobrých ekonomických časoch, keď sa ľudia majú dobre.