Počet superbohatých v Nemecku aj hodnota ich majetku rastú

Berlín 24. júna (TASR) - V Nemecku žije približne 3900 „ultrabohatých“ ľudí, každý s finančnými aktívami presahujúcimi 100 miliónov USD (87,17 milióna eur). Dokopy vlastnia viac ako štvrtinu celkového finančného bohatstva krajiny. Uviedla to vo svojej novej správe poradenská spoločnosť Boston Consulting Group (BCG). TASR o tom informuje na základe správy DPA.



Hodnota majetku týchto ľudí predstavuje necelé tri bilióny USD.



Počet mimoriadne bohatých alebo bohatých jednotlivcov v Nemecku sa v minulom roku zvýšil o 500 osôb, čo bolo podporené nárastom hodnoty ich majetku o 16 %, najmä vďaka ziskom na medzinárodných akciových trhoch, ukázali údaje BCG.



BCG odhaduje celkové hrubé bohatstvo obyvateľov Nemecka v roku 2024 na 22,9 bilióna USD. Z toho je 11,8 bilióna USD investovaných do nehnuteľností a iných hmotných aktív, zatiaľ čo 11,1 bilióna USD tvorili čisté finančné aktíva, ako sú bankové vklady, cenné papiere, dôchodky a hotovosť.



Superbohatí vlastnia 27 % týchto finančných aktív, čo je približne 2,99 bilióna USD. Toto bohatstvo je však vyvážené pasívami v celkovej hodnote 2,2 bilióna USD, väčšinou pôžičkami.



Počet dolárových milionárov v Nemecku sa vlani zvýšil o 65.000 na 678.000 ľudí. Ako však zdôrazňuje BCG, tempo rastu bohatstva má tendenciu spomaľovať sa, keď ekonomika slabne.



Spoločnosť BCG so sídlom v Spojených štátoch a pobočkami vo viac ako 50 krajinách vydáva každý rok Správu o globálnom bohatstve, ktorá sleduje globálne trendy v oblasti bohatstva.



Podľa tejto správy sa Nemecko v roku 2024 umiestnilo na treťom mieste na svete pokiaľ ide o počet ultrabohatých jednotlivcov (3900), za USA, ktoré mali 33.000 super bohatých ľudí a Čínou s 9200 ultraboháčmi.



(1 EUR = 1,1472 USD)