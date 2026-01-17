< sekcia Ekonomika
Počet svadieb v Česku klesá, snúbenci šetria na hudbe aj fotografoch
Medzi najvýraznejšie trendy pri svadbách patrí v súčasnosti výber svadobných miest v stodolách, na statkoch alebo v mlynoch, rovnako ako prírodné dekorácie a jednotné farebné ladenie akcií.
Autor TASR
Praha 17. januára (TASR) - Počet svadieb v Česku dlhodobo klesá a spolu s tým sa mení aj ich podoba. Snúbenci sa berú neskôr, častejšie volia komorné obrady a strážia si rozpočet. Úspornejší prístup sa premieta nielen do celkových nákladov, ale aj do poklesu dopytu po svadobných službách, ako je catering, hudba alebo profesionálne fotenie. Informoval o tom server novinky.cz.
V 70. rokoch minulého storočia sa na území dnešného Česka uzatváralo ročne viac než 80.000 sobášov. V posledných 30 rokoch však podľa údajov Českého štatistického úradu počet svadieb klesá. V roku 2024 sa bralo približne 40.000 párov a prvé tri štvrťroky minulého roka naznačujú ďalší prepad.
Navyše, snúbenci dôkladne zvažujú, koľko do svadby investujú. Veľké akcie so stovkami hostí síce nie sú výnimkou, častejšie sú však komornejšie obrady v rodinnom kruhu. „Momentálne bežne organizujem svadobné oslavy pre 30 až 40 ľudí,“ povedala Veronika Příhodová zo spoločnosti Svatební guru.
Svadba v Česku vychádza v súčasnosti pri 50 hosťoch najčastejšie na 250.000 až 300.000 Kč (10.294 až 12.353 eur). Najviac peňazí, často státisíce, ide na pohostenie a prenájom priestorov - najmä v obľúbených letných mesiacoch. Kvetinová výzdoba, video a DJ potom zhltnú ďalších 150.000 Kč. Svadba tak môže stáť toľko ako menšie nové auto či chata v záhradkárskej osade.
S tým klesá aj dopyt po svadobných službách. Páry sa čoraz častejšie rozhodujú pre kratšie fotenie a obmedzený catering a namiesto živej kapely či hudobníka si radšej vyberú reprodukovanú hudbu. Pri niektorých svadbách profesionálne služby úplne miznú. Svadbu nafotí kamarát alebo rodinný príslušník a kvetinovú výzdobu nahradí papierová. Pre svadobný biznis to znamená tvrdšie konkurenčné prostredie a tlak na prispôsobenie ponuky skromnejším rozpočtom.
Tento útlm zapadá podľa ľudí z brandže do celkového poklesu na trhu voľnočasových služieb. „Ponuka dlhodobo prevyšuje dopyt a svadby to už neutiahnu. Musíme sa zameriavať na ďalšie projekty,“ povedala fotografka Jana Bergerová z Letov neďaleko Prahy. „Záujem klesol všeobecne, nielen o svadobné fotenie, ale napríklad aj o rodinné portréty,“ dodala.
Medzi najvýraznejšie trendy pri svadbách patrí v súčasnosti výber svadobných miest v stodolách, na statkoch alebo v mlynoch, rovnako ako prírodné dekorácie a jednotné farebné ladenie akcií. Častou požiadavkou je aj to, aby sa obrad, hostina aj ubytovanie konali na jednom mieste.
(1 EUR = 24,286 CZK)
