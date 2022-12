Počet ťažobných vrtov v USA klesol prvýkrát za šesť týždňov

Washington 9. decembra (TASR) - Americké ropné spoločnosti znížili v tomto týždni počet aktívnych ťažobných vrtov prvýkrát za posledných šesť týždňov. Pod obmedzenie počtu vrtov sa podpísal pokles cien ropy, ktoré sa dostali na tohtoročné minimá. Informovala o tom v piatok agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na údaje americkej spoločnosti Baker Hughes.



Počet aktívnych vrtov v ropnom a plynárenskom sektore v USA, čo je ukazovateľ budúcej produkcie v krajine, klesol v tomto týždni o štyri na celkový počet 780 vrtov, uviedla firma Baker Hughes. Tá patrí k najväčším poskytovateľom služieb v ropnom a plynárenskom sektore.



Firmy ovplyvnil vývoj cien ropy, pri ktorých sa za celý týždeň očakáva pokles o viac než desatinu. Trhy počas týždňa reagovali na nečakane výrazný rast zásob pohonných látok v USA, ako aj vývoj v sektore služieb. Ten naznačuje, že americká centrálna banka by mohla pokračovať vo výraznom zvyšovaní úrokových sadzieb.



Do 20.20 h SEČ dosiahla cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou vo februári 75,40 USD (71,41 eura) za barel (159 litrov). V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená pokles o 75 centov (0,98 %) a v porovnaní so záverom predchádzajúceho týždňa zhruba o 12 %.



Cena americkej ľahkej ropy WTI s januárovým kontraktom dosiahla 70,34 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 1,12 USD alebo 1,57 %. Aj v tomto prípade je to oproti záveru predchádzajúceho týždňa pokles približne o 12 %.



(1 EUR = 1,0559 USD)