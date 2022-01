Počet ťažobných vrtov v USA rástol aj v decembri

Washington 1. januára (TASR) - Počet aktívnych ťažobných vrtov v USA vzrástol aj v decembri. To znamená rast 17 mesiacov v rade, čo predstavuje nový rekord.



Ako informovala spoločnosť Baker Hughes, počet aktívnych ropných a plynových vrtov dosiahol v týždni do 31. decembra 586. To je rovnaký počet ako v predchádzajúcom týždni. Počet ropných vrtov predstavoval 480 a plynových 106.



Za december sa ich počet zvýšil o 17 a za 4. kvartál o 65. V prípade mesačných údajov to znamená rekordný rast 17. mesiac po sebe a v prípade kvartálnych údajov rast piaty kvartál po sebe.



Za celý rok 2021 zvýšili ťažobné spoločnosti v USA počet aktívnych ropných a plynových vrtov oproti prechádzajúcemu roku o 235 alebo o 67 %. Na porovnanie, v roku 2020 v dôsledku obmedzení spôsobených pandémiou nového koronavírusu a prepadu cien ropy ich počet klesol, a to o 454. Pokles ich počtu zaznamenali aj za rok 2019, bol však miernejší a dosiahol 278 vrtov.