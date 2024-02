Počet turistických pobytov v Nemecku sa blíži úrovni pred pandémiou

Berlín 10. februára (TASR) - Nemecký turistický priemysel sa v roku 2023 takmer úplne zotavil z pandémie ochorenia COVID-19. Signalizuje to jeden kľúčový ukazovateľ, a to počet prenocovaní v hoteloch a iných ubytovacích zariadeniach. TASR o tom informuje na základe správy DPA.



Konkrétne, počet prenocovaní minulý rok vzrástol o 8,1 % oproti predchádzajúcemu roku na 487,2 milióna. No aj napriek nárastu tento výsledok ešte zaostal za rekordným rokom 2019, čo bol posledný rok predtým, ako pandémia zastavila cestovanie, a to o 1,7 %, uviedol spolkový štatistický úrad Destatis.



Vlani bola zvlášť silná najmä letná sezóna v Nemecku, pričom v máji a septembri dokonca zaznamenali ubytovacie zariadenia nové mesačné rekordy. "Letný cestovný ruch sa zjavne úplne spamätal z pandémie a bol robustný aj napriek slabnúcej ekonomike," uviedol úrad.



Kempy boli pritom populárnejšie ako pred príchodom koronavírusu so 42,3 miliónmi zaregistrovaných prenocovaní, čo prekonalo číslo z roku 2019 o neuveriteľných 18,3 %.