< sekcia Ekonomika
Počet turistov na Baleároch tento rok vzrástol
Zo zahraničných turistov však klesol počet Nemcov, ktorí patria ku kľúčovým návštevníkom Baleárskych ostrovov, ako aj celého Španielska.
Autor TASR
Madrid 2. novembra (TASR) - Počet turistov na Baleárskych ostrovoch sa za prvé tri štvrťroky tohto roka zvýšil, záujem Nemcov a Britov však mierne klesol. Poukázali na to najnovšie údaje španielskeho štatistického úradu. Informovala o tom agentúra DPA, ktorá sa odvolala na správu denníka Diario de Mallorca.
Od januára do konca septembra navštívilo Baleáry tesne nad 16,6 milióna turistov. To je o 2,4 % viac než za rovnaké obdobie minulého roka. Viac než 13,7 milióna turistov na Baleárskych ostrovoch boli cudzinci. Zvyšné takmer tri milióny pricestovali na ostrovy z ostatných oblastí Španielska.
Zo zahraničných turistov však klesol počet Nemcov, ktorí patria ku kľúčovým návštevníkom Baleárskych ostrovov, ako aj celého Španielska. Mierny pokles vykázal aj počet turistov z Británie. Nemeckých turistov prišlo na Baleáry za deväť mesiacov zhruba o 2 % menej než za rovnaké obdobie minulého roka a čo sa týka Britov, ich počet klesol približne o 0,6 %.
Od januára do konca septembra navštívilo Baleáry tesne nad 16,6 milióna turistov. To je o 2,4 % viac než za rovnaké obdobie minulého roka. Viac než 13,7 milióna turistov na Baleárskych ostrovoch boli cudzinci. Zvyšné takmer tri milióny pricestovali na ostrovy z ostatných oblastí Španielska.
Zo zahraničných turistov však klesol počet Nemcov, ktorí patria ku kľúčovým návštevníkom Baleárskych ostrovov, ako aj celého Španielska. Mierny pokles vykázal aj počet turistov z Británie. Nemeckých turistov prišlo na Baleáry za deväť mesiacov zhruba o 2 % menej než za rovnaké obdobie minulého roka a čo sa týka Britov, ich počet klesol približne o 0,6 %.