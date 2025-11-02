Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Počet turistov na Baleároch tento rok vzrástol

Na snímke turista, ktorý kráča po Tatranskej magistrále. Foto: TASR- Veronika Mihaliková

Zo zahraničných turistov však klesol počet Nemcov, ktorí patria ku kľúčovým návštevníkom Baleárskych ostrovov, ako aj celého Španielska.

Autor TASR
Madrid 2. novembra (TASR) - Počet turistov na Baleárskych ostrovoch sa za prvé tri štvrťroky tohto roka zvýšil, záujem Nemcov a Britov však mierne klesol. Poukázali na to najnovšie údaje španielskeho štatistického úradu. Informovala o tom agentúra DPA, ktorá sa odvolala na správu denníka Diario de Mallorca.

Od januára do konca septembra navštívilo Baleáry tesne nad 16,6 milióna turistov. To je o 2,4 % viac než za rovnaké obdobie minulého roka. Viac než 13,7 milióna turistov na Baleárskych ostrovoch boli cudzinci. Zvyšné takmer tri milióny pricestovali na ostrovy z ostatných oblastí Španielska.

Zo zahraničných turistov však klesol počet Nemcov, ktorí patria ku kľúčovým návštevníkom Baleárskych ostrovov, ako aj celého Španielska. Mierny pokles vykázal aj počet turistov z Británie. Nemeckých turistov prišlo na Baleáry za deväť mesiacov zhruba o 2 % menej než za rovnaké obdobie minulého roka a čo sa týka Britov, ich počet klesol približne o 0,6 %.
